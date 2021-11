[SPOILER] - Les Moreno font leur coming out !

Le secret est difficile à garder pour les Moreno et la nouvelle ne fait que de circuler. Ils n'ont plus le choix ils doivent annoncer à tout le monde qu'ils sont les gagnants du jackpot. L'occasion pour eux d'organiser une crémaillère en même temps. C'est une sorte de coming out de riche !