[SPOILER] - Les Moreno interrogés par la police !

Laura, la fille de Christelle, causerait des troubles dans la ville de Sète… Après l’histoire de la drogue cachée chez les Moreno, Laura aurait agressé une femme pour lui voler ses affaires. Karim et Sara ont besoin de l’aide des Moreno pour retrouver Laura. Les Moreno affirment ne pas avoir de nouvelles d’elle. Selon les policiers, Christelle et Sylvain mentent… Sont-ils prêts à se mettre en danger et en travers de la justice pour protéger la jeune fille ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.