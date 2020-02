[SPOILER] - Les policiers tiennent le coupable !

Pour Martin et Karim, cela ne fait aucun doute, Antoine a volontairement percuté la voiture d'Héléna. En effet, il n'a pas d'alibi, possède des traces de couleurs identiques à la voiture d'Héléna sur la sienne, et a un mobile sérieux pour le motiver à se débarrasser d'Héléna. C'était sans compter sur le témoignage d'un homme. Il est venu au commissariat pour se dénoncer ! En effet il avoue être le responsable de cet accident. Antoine serait donc totalement innocent dans cette affaire.