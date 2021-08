[SPOILER] - Les preneurs d’otages se rendent !

Martin reçoit un appel d’Ophélie : elle et Anthony vont se rendre et libérer les otages ! Mais alors que les portes du Spoon s’ouvrent, la police constate que les forcenés et les victimes sont méconnaissables, tous vêtus et masqués de la même manière...Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.