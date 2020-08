[SPOILER] - Les ravisseurs de Nina envoient un colis morbide

Ce matin, Lou reçoit une enveloppe. Dans cette enveloppe, un message clair et inquiétant : " Nous ne reculerons devant rien". Et pour preuve, à l'intérieur de l'enveloppe, un signe que Nina est encore vivante. Mais pour combien de temps ?