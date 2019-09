[SPOILER] - Les résultats du bac de Maxime.

Maxime arrive chez lui et n'a pas l'air très content de lui... Chloé et Alex imaginent déjà le pire. Quand soudain, Maxime annonce qu'il a raté le bac... Chloé et Alex sont choqués ! Chloé commence à crier sur son fils en lui disant qu'il n'a pas assez révisé ! Mais Maxime ne supporte pas voir sa mère plus longtemps dans cet état et annonce que c'était une blague ! Il a eu son bac et avec MENTION ! Bravo Maxime ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.