[SPOILER] - Les retrouvailles de Flore et Bart !

Flore a fait le vide dans sa tête à propos de Bart. Désormais, elle veut faire abstraction de ce qu'il s'est passé et retrouver son fils. Bien décidée à renouer le lien avec Bart, Flore se rend à Béziers où son fils s'est installé. Elle est venue s'excuser de son attitude, de ne pas l'avoir cru et de l'avoir lâché quand il a été emprisonné. La mère et le fils sont totalement perdus mais prennent enfin le temps de se parler. Quelle sera la suite de leur relation malgré les événements passés ?