[SPOILER] - Les retrouvailles de Jules et Charlie !

Pour Jules et Charlie, l’heure est aux explications. Charlie lui réaffirme son amour et s’excuse sincèrement de l’avoir trompé avec Gabriel. Bien que peiné, l’absence de Charlie est insupportable pour Jules. Les deux amoureux finissent par se réconcilier. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.