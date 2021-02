[SPOILER] - Les retrouvailles de Justine et Tristan !

Tristan rend visite à Justine et lui parle de la prochaine escapade qu’il a prévu pour eux. Mais pour elle, sa libération n’est pas une certitude. Contrariée, Justine parle des méfaits de la gardienne vis-à-vis de Morgane. Apprenant qu'elle prend fait et cause pour sa codétenue, Tristan met en garde Justine. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.