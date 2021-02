[SPOILER] - Les retrouvailles de Karim et Lucie !

Lucie vient voir Georges au commissariat et lui demande de plaider sa cause auprès de Victoire. Karim arrive et hallucine de voir Lucie, il est très heureux qu'elle soit de retour. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.