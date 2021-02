[SPOILER] - Les retrouvailles de Tristan et Justine !

Tristan découvre stupéfait, Justine au Spoon avec des pancartes à la main, en clin d’oeil à la déclaration qu'il lui avait faite à l'époque. La surprise est totale, excepté pour Roxane et Ulysse, dans la confidence. Enfin réunis, Tristan et Justine sont plus que jamais heureux et ne sont pas prêts de se quitter ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.