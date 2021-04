[SPOILER] - Les retrouvailles électriques entre Anna et Flore !

Bart et Louise affrontent Anna et Flore lors d'une soirée jeux. Si l'ambiance était légèrement tendue entre les mères de Bart, la tension monte réellement d'un cran lorsque Flore prend mal une pique d'Anna. Remontée, elle préfère écourter la partie.