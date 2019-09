[SPOILER] - Les retrouvailles mouvementées de Bart et Sara

Barth et Maxime se font contrôler par... Sarah ! En effet, celle-ci est devenue policière ! Une situation totalement nouvelle pour les garçons qui se font contrôler par leur amie de toujours. Mais Sarah leur explique que c'est son premier jour et qu'elle doit être sérieuse ! Maxime et Barth n'étaient pas au courant qu'elle était devenue policière mais elle leur promet de tout leur raconter plus tard ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.