[SPOILER] - Les Sétois pleurent Ulysse

Le décès d'Ulysse est une nouvelle plus que difficile à encaisser. En particulier pour Roxane et Ulysse, ses collègues et amis, et surtout sa petite-amie Amanda. Réunis à l'hôpital, ils évoquent son souvenir, non sans émotion.