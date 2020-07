[SPOILER] - Les victimes face à l'agresseur !

L'enquête sur le violeur de Sète a bien avancé pour Aurore et Martin. Ils sont parvenus à réunir différentes preuves contre leur principal suspect, Quentin Joubert. Cependant ce dernier continue de nier les faits. Les policiers veulent avoir à tout prix des aveux pour qu'il puisse être jugé au plus vite et s'assurer qu'il ne soit pas remis en liberté. Pour cela, ils vont avoir besoin de Morgane, Marianne et Amanda. Selon Aurore et Martin la confrontation avec les victimes pourrait enfin faire avouer Joubert.