[SPOILER] - L'étau se resserre autour de Sacha !

Sacha n'en revient pas que Garance soit venue parler à Juliette dans son dos, et ce pour l'accuser du meurtre d'une autre femme. Sans mettre en cause Sacha, Juliette trouve cette disparition et celle de Clémentine troublantes car très proches... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.