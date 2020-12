[SPOILER] - L'étau se resserre sur Rémy

Sur les 8 homejackings dont il était accusé, Tony Jeanval n'en a reconnu que 6, niant ainsi s'être attaqué aux Brunet et à Rémy. Si la piste d'un second cambrioleur est envisagée par Karim, un élément le tracasse. La fortune de Brunet est de notoriété publique mais pourquoi cibler une victime comme Rémy, un infirmier vivant en colocation. Quelque chose cloche dans cette histoire…