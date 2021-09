[SPOILER] - L'incroyable proposition de Gabriel à Noor !

Entre son job de surveillant, les cours à la fac et sa chambre d'étudiant difficile, Gabriel est comme qui dirait éprouvé. Noor quant à elle, est fatiguée de tenir la chandelle entre Judith et Noa au mas. Gabriel a donc une idée qui pourrait les arranger tous les deux…