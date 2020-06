[SPOILER] - L'interrogatoire confus d'Amanda !

Amanda a porté plainte pour un viol qu’elle a subi. A son retour au domicile après la soirée au Spoon, la jeune femme a fait une terrible rencontre… Courageuse, elle est allée porter plainte auprès d’Aurore. Elle doit désormais témoigner à nouveau pour pouvoir faire avancer l’enquête et aider Aurore et Martin à trouver des indices. Seulement, Amanda est encore totalement déboussolée par le terrible évènement qu’elle vient de vivre. Sans repères, elle ne se souvient plus de tout et se confond dans les différents éléments qu’elle donne aux policiers… Martin et Aurore vont avoir du mal à démarrer l’enquête. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.