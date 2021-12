[SPOILER] - Lizzie agressée en pleine rue

Lizzie subit les répercussions de la vidéo filtrée qui circule sur Internet. Un groupe de jeunes s’acharnent sur elle en l’insultant et en lui lançant de la nourriture. Lizzie craque : elle ne supporte plus la situation. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.