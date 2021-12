[SPOILER] - Lizzie déclare sa flamme à Dorian !

Lizzie et Dorian passent de plus en plus de temps ensemble. Elle craque complétement pour lui ! Elle se lance alors et lui avoue ses sentiments. Mais elle n’avait pas prévu que Dorian ne réagisse… pas ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.