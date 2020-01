[SPOILER] - Lou balance Bart à Karim

Dans l’épisode 642 du lundi 20 janvier 2020 : Alors que Victor, principal suspect du meurtre d’Arnaud, vient d’être interpellé, Lou souhaite parler à Karim. Selon elle son mari est innocent et c’est la seule rancœur de Karim contre Victor qui rend ce dernier suspect. Lou voit un seul coupable possible et avance des éléments troublants auprès de Karim… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.