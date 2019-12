Karim, de retour à Sète, se rend chez Lou pour voir leur fille. Karim souhaite passer du temps avec sa fille et la voir grandir. Lou n’est certainement pas de cet avis. Elle ne lui pardonne pas son absence durant 4 mois. Malgré les pensions versées par Karim, Lou a dû tout gérer seule, et elle est bien décidée à le lui faire comprendre… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.