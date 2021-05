[SPOILER] - Louise a disparu !

Bart est mort d'inquiétude : Louise s'est volatilisée avec ses enfants. La moitié de leurs affaires ont disparu et ils ne répondent pas au téléphone. Ben, qui n'arrive pas à joindre Mathilde non plus, vient aux nouvelles.