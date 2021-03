[SPOILER] - Lucie et Marc encerclés par la police !

La police a cerné l'église abandonnée qui sert de planque à Lucie et Véry. Ils ne sont pas prêts de relâcher Ben, leur otage et seul moyen de pression. Pour établir un contact avec les forcenés, Aurore et Martin décident de faire appel à Victoire, ce qui contrarie Georges.