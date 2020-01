[SPOILER] - Luke a disparu !

Luke a récemment confié à Charlie ses pensées noires et son envie de mourir. Charlie, déjà très inquiète de la situation, panique au lycée. Depuis plusieurs heures, son frère ne donne plus de nouvelles et ne répond pas à son téléphone. Souleymane et Judith sont les derniers à l’avoir vu. Selon eux, Luke n’avait pas l’air bien. Charlie est grandement préoccupée, elle pense que son frère est capable du pire… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.