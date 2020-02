[SPOILER] - Luke et Charlie adoptés par…

Pauline s’est faite internée suite à ses crises de folie ces derniers jours. Elle voulait quitter la France avec Charlie en abandonnant Luke… Antoine est arrivé à la rescousse et a permis aux enfants de ne pas subir la situation de leur mère. Cependant, ils n’ont plus personne de leur famille à Sète, Luke et Charlie sont seuls. Il faut donc leur trouver une famille d’accueil. Christelle s’en charge mais malgré ses efforts, Luke et Charlie ne pourront aller dans la même famille. Une solution impossible pour Charlie, soucieuse de la santé mentale de Luke. Alors qu’aucune solution ne se présente, Christelle décide de prendre une décision héroïque ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.