[SPOILER] - Luke et Laura s'embrassent !

Luke est tombé sous le charme de Laura. Il est prêt à faire beaucoup de choses pour la protéger et la défendre. Laura est flattée de cette attitude et Luke ressent que les sentiments qu’il éprouve vont dans les deux sens. Dans un moment d’intimité, il essaye d’embrasser une première fois Laura mais sans succès… Le jeune ado ne se démotive pas et finit par échanger un baiser avec Laura ! Le début d’une histoire d’amour au sein du clan Moreno ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.