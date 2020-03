[SPOILER] - L'ultime preuve contre Antoine !

Nadine et Martin restent persuadés qu’Antoine est le meurtrier de Dafné. Ils ont donc obtenu le droit d’effectuer une perquisition chez Antoine pour fouiller et trouver des indices. Les équipes de la police n’ont rien trouvé chez le proviseur mais continuent leurs recherches au commissariat. Alors que Nadine et Martin terminent de chercher dans les affaires d’Antoine, Martin met la main sur un étrange sachet dissimulé dans la sacoche d’Antoine… Il paraît maintenant compliqué de penser Antoine innocent dans cette affaire. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.