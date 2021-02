[SPOILER] - Lydie cache son amie chez son fils !

Chez Samuel, Sabine continue de mettre la pression sur Lydie pour qu'elle se venge de Renaud et Marianne. L'insistance de son amie finit par engrainer Lydie. Alma entend la conversation et l'interroge la mère de Samuel.