[SPOILER] - Lydie prête à attaquer Marianne !

Lydie a beau s’en être prise à Marianne à l’hôpital, Sabine juge que ce n’était pas assez. Pour elle, Lydie doit frapper plus fort et vite ! Lydie essaie tant bien que mal de sortir de l’emprise de son amie mais rien n’y fait, elle se laisse convaincre d’agir pour de bon… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.