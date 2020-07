[SPOILER] - Manon et Timothée pris en flagrant délit !

Manon et Timothée sont devenus de fervents activistes de la planète et de l'écologie. Ils sont bien décidés à mener des actions coup de poing pour faire entendre leur message. La bataille commence en saccageant des SUV sur le port de Sète. Au moment où Timothée s'attaque au premier véhicule en versant du soda dans le réservoir, son propriétaire débarque ! Il s'agit du père de Gabin qui se ravit de voir que le fils de son ennemi Victor Brunet s'en prend à lui…. Un futur moyen de pression pour l'homme d'affaires ?