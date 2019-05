[SPOILER] – Margot et César : les retrouvailles !

Margot et César vont enfin être de nouveau réunis ! La jeune maman est tiraillée entre angoisse et joie de retrouver son bébé. Elle a peur de le perdre de nouveau… Lorsqu’elle l’entend pleurer, c’est un grand soulagement qu’elle éprouve. C’est Martin qui tient le petit César dans ses bras. Chloé, Alex et Margot sont aux anges ! Que va-t-il advenir des Verrier ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.