[SPOILER] - Marianne choisit sa robe de mariée !

Marianne choisit sa robe de mariée.. Sans avoir qu'elle choisit sa robe de mariée. Un subterfuge que l'on doit à Charlie et Chloé qui lui font croire que Renaud souhaite lui faire un cadeau. Marianne, encore traumatisée par le viol qu’elle a subi, doit réapprendre à aimer son corps de femme. Et pour cela, elle peut compter sur le soutien sans failles des femmes de la famille ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.