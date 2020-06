[SPOILER] - Marianne craque face à Amanda

Au cours d’une discussion professionnelle entre Amanda et Marianne à l’hôpital, le ton monte rapidement entre les deux femmes. En effet, Amanda commence par parler de ses peurs et appréhensions à Marianne. Seulement, pour cette dernière, il faut qu’Amanda rebondisse rapidement et prenne le pas sur ce qu’elle vient de vivre. Une remarque totalement déplacée pour Amanda, qui furieuse, décide de couper court la discussion. Une réaction qui a l’air de blesser grandement Marianne…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.