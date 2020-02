[SPOILER] - Marianne découvre le secret de Maxime

Maxime s’est gravement blessé à l’entrainement alors qu’il était en plein préparation pour un triathlon. Le verdict est sans appel, c’est une tendinite et il doit annuler la compétition. Hors de question pour Maxime qui grâce (ou à cause) de Fred, prend des médicaments dopants à forte dose. Marianne se doute que Maxime lui cache quelque chose. Elle décide de se rendre à sa salle de sport et découvre la vérité ! Marianne le menace alors de quelque chose qui ne devrait pas enchanter Maxime s’il n’arrête pas la prise de ces médicaments. Est-il prêt à décevoir sa famille uniquement pour participer à cette compétition qui lui tient tant à cœur ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.