[SPOILER] - Marianne et Renaud c'est fini !

Depuis qu'elle a été victime du prédateur, Marianne n'arrive plus à consommer pleinement son couple avec Renaud. Ses peurs, ses cauchemars et sa difficulté à avoir des interactions physiques bouleversent leurs rapports. De plus, Marianne est persuadée qu'elle ne parviendra plus à avoir de rapports sexuels. Selon elle Renaud ne le supportera pas sur le long terme. Elle préfère prendre les devants en lui annonçant une décision terrible…