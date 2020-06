[SPOILER] - Marianne face à son agresseur !

Dans l'affaire des viols à Sète, un premier suspect a été interpellé. Faute de preuves, Aurore et Martin décident de confronter Amanda, Morgane et Marianne face à plusieurs individus. Si pour les deux premières femmes la reconnaissance du coupable est une évidence, il en est autrement pour Marianne. En effet, elle est dans l'impossibilité de pouvoir désigner le coupable. Cela ne risque pas d'aider Aurore si l'ensemble des victimes ne reconnaissent pas la même personne.