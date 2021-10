[SPOILER] - Marjorie assassinée ?

La police suspecte Anna d'avoir assassiné Marjorie. Un couteau avec son sang a été retrouvé chez elle. Mais Anna se défend et accuse Jim d'un coup monté. Lui de son côté n'hésite pas une seconde à l'enfoncer lors de son interrogatoire avec la police et leur confie avoir été manipulé par Anna. Mais qui dit la vérité dans cette histoire ?