Martin fait partie des blessés dans les rangs de la police suite à l’attentat au commissariat. Alors qu’il avance avec Karim et Sara sur l’enquête, sa blessure prend le pas et le déboussole totalement. Malgré sa santé fragile, il est bien décidé à rester travailler pour trouver le responsable de l’attaque. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.