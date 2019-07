[SPOILER] Mathieu largue violemment Anna !

Karim a fini par découvrir que Mathieu et Anna se voyaient toujours. Karim demande à Mathieu de quitter Anna, s'il ne le fait pas, Karim irait le dénoncer à la police. Mathieu n'a donc pas le choix. Quand Anna arrive chez lui, celui-ci lui demande de partir et de plus jamais revenir. La jeune femme ne comprend pas ce qu'il se passe, elle ne reconnaît plus Mathieu. Elle ne peut pas y croire. Est-ce la fin de leur histoire ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20