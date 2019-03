Maxime et Clémentine sont à l'hôpital pour la séance de kiné de Clémetine. Maxime s'énerve car Amanda, l'infirmière, le prend pour son fils... Ce genre de réflexion irrite fortement Maxime... Clémentine essaye de le calmer mais Amanda ne cesse de s'enfoncer et d'empirer la situation. Maxime décide de partir et attendre Clémentine à la cafétéria. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.