[SPOILER] - Maxime bientôt de retour à Sète ?

Alors que Judith et Noa se battent pour avoir le Little Spoon. Le choix revient à Bart ! Judith tente alors de le convaincre en lui parlant du bon vieux temps lorsque Maxime était là. Maxime pourrait-il bientôt revenir à Sète ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.