[SPOILER] - Maxime embrasse une ancienne conquête !

Ces derniers jours Maxime et Amanda se retrouvent et retombent peu à peu dans les bras l’un de l’autre. A l’origine de ce rapprochement, la volonté de Maxime de se fournir en produits dopants. Amanda travaillant à l’hôpital, il s’est tourné vers elle pour lui obtenir ce qu’il recherche. Malgré le refus d’Amanda d’aider Maxime à se doper, il tombe à nouveau sous son charme et au détour d’une discussion l’embrasse ! De nouveaux sentiments sincères ou uniquement un plan pour parvenir à ses fins ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.