[SPOILER] - Maxime et Judith apprennent le secret de Chloé

Chloé vient d'apprendre que son rêve d'être maman une troisième fois va être exaucé. Elle est enfin enceinte mais un malheureux évènement pourrait couper court au bonheur d'Alex et Chloé. Sa santé et celle du bébé sont en danger. Maxime et Judith sont choqués par cette nouvelle et semblent prêts à être plus forts que jamais pour aider leurs parents.