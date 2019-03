[SPOILER] – Maxime met Amanda KO !

Fred donne un cours de boxe à Maxime et Amanda. Un moment pour se défouler où le jeune homme met à terre son adversaire qui fait mine d’être inconsciente ! Mais il en faut plus à l’intrépide infirmière pour s’avouer vaincu. Elle riposte et compte bien se venger ! Pour Fred, qui ne connaît pas la situation amoureuse de Maxime, les deux sont en plein flirt… Y a-t-il une attirance mutuelle envers Maxime et Amanda ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.