Alex vient rendre visite à son fils, Maxime, qui est en prison car il est suspecté d'avoir tué Olivier. Maxime ne supporte plus que son père puisse le croire capable de tuer un homme. Alex lui dit qu'il peut tout entendre. Il a le sentiment que son fils ne lui fait plus confiance. Pour Maxime, c'est l'inverse : son père n'a plus confiance en lui...