[SPOILER] - Maxime sur les lieux de la prise d'otage

La peur règne sur la ville. Les familles sont sur les lieux de la prise d'Otages. Maxime, lui aussi, est arrivé sur les lieux. Très inquiet, il croise le regard d'Amanda. Ulysse est à l'intérieur du Spoon. Et on connait tous les problèmes de santé d'Ulysse - Demain nous appartient, du lundi au vendredi à19h10. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1