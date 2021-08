[SPOILER] - Mona a un mec !

Georges et Victoire sont stupéfaits de voir Mona sortir de bon matin, en arborant un look pour le moins teenager ! Pour Victoire ça ne fait aucun doute : Mona a un copain, sans doute bien plus jeune qu’elle ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.