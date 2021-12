[SPOILER] - Mona embrasse Victor

Mona a donné rendez-vous à Victor au Spoon pour lui proposer un travail. L'occasion pour elle de se rapprocher un peu plus de lui. Elle va droit au but et lui saute dessus pour l'embrasser, ce qui surprend énormément Victor !